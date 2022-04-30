揚言台中車站放炸彈 男子資料遭境外IP冒用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵5月1日表定列車全停駛，台中市政府1999專線接獲有民眾揚言要在台中站、新烏日站放置炸彈，鐵路警察局已掌握偵辦，並針對台鐵台中站及各站區加強巡守，持續檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處是否藏有可疑物品。（鐵路警察局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市政府1999專線今天上午接獲周姓男子不滿台鐵員工在勞動節不加班，揚言要在台中站、新烏日站放置炸彈，警方調查，確認周男資料遭網路境外IP冒用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣鐵路工會發動在5月1日勞動節當天，以不加班方式集體休假，當天多數列車停駛。台中市研考會今天透過文字稿指出，接獲周姓男子來電，表示台鐵5月1日停駛，打亂他本來計劃好的行程，揚言今晚去炸台中車站、烏日車站。研考會先行通報警察局，另通報台鐵客服。

鐵路警察局台中分局透過文字稿指出，周男資料遭有心人士以網路境外IP方式冒用，後續追查境外IP，擴大偵處。另也加強巡視台中站以及各站區，檢視廁所、置物櫃、垃圾桶等處是否藏有可疑物品。經警方以金屬探測器檢查各車均無異常金屬反應，截至下午4時台中地區各車站均無發現，一切正常。（編輯：郭諭儒）1110430