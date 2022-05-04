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基隆傳實名快篩試劑加價轉賣 警：最高可罰100萬

2022/5/4 17:57
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市傳出有民眾購買實名制快篩試劑後，每劑加價50元轉賣，每盒5劑賺250元。警方表示，快篩試劑只有醫療器材商及藥局可以販賣，違者可罰3萬元以上、100萬元以下罰鍰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心實施快篩試劑實名制，民眾可持健保卡或居留證到全國4909家社區藥局及58家偏鄉地區衛生所購買，一份5支快篩試劑共新台幣500元。

不過，基隆市議員鄭文婷今天接受媒體訪問表示，傳出有民眾到基隆市藥局購買實名制快篩試劑後，每劑再加價50元「工錢」轉賣，懷疑有特定集團收集防疫物資，民眾若有需要當然可以自己買來使用，但如果要趁機發災難財就不恰當，呼籲大家要珍惜防疫物資。

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基隆市長林右昌在議會答詢指出，民眾要囤積快篩試劑可能沒有那麼容易，因為每張健保卡只能買1盒，要收集很多張健保卡比較困難，不過，有些廠商可能手上有貨，是否有人囤積試劑，會請警政和衛生單位查察。

基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤指出，快篩試劑只有醫療器材商及藥局可以販賣，如擅自販售快篩試劑等第3級醫療器材，已違反「醫療器材管理法」，可罰3萬元以上、100萬元以下罰鍰，呼籲民眾若有發現加價販售情形，可撥打1919專線或向衛生局檢舉，警方會積極配合偵處。（編輯：李錫璋）1110504

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