萊劑零檢出地方條例釋憲案 憲法法庭13日宣判

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（中央社記者劉世怡台北5日電）憲法法庭2月間就萊劑零檢出地方條例釋憲案召開言詞辯論，4議會與衛福部攻防激烈。憲法法庭今天表示定於13日下午3時宣判。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）去年元旦起開放進口，行政院於民國109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。台北市議會、台南市議會、台中市議會、嘉義市議會聲請釋憲。

憲法法庭2月22日就萊劑零檢出地方條例釋憲案召開言詞辯論，台北、台中、台南、嘉義市議會認為行政院函告食安地方自治條例無效，侵害地方自治權。行政院及衛福部則主張合憲。

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台北市議會主張，台北市食品安全自治條例並未牴觸中央法規，行政院函告該等自治條例無效及不予核定，已違反憲法賦予地方自治團體的制度性保障，侵害地方機關的自治權。

行政院及衛福部指出，無論國內生產或國外進口的豬肉及其製品，是以國內市場流通為目的，其輸入、加工、運送、販售等經常散布於全國各處，並非侷限於單一地方轄區，沒有因地制宜的必要。（編輯：張銘坤） 1110505