台中6死6傷大火 房東房客依公共危險、殺人起訴

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市興中街一棟大樓發生火災釀6死6傷，鄭姓房客不滿莊姓女房東要求他搬走而縱火，火勢延燒莊女堆置的物品，台中地檢署今天分別依殺人、公共危險罪嫌起訴2人。

檢方起訴書中指出，莊姓女房東在2012年購入興中街公寓，除加蓋頂樓為9樓，又分隔出43間房，1、2樓自用，其餘41間房以每月新台幣6000至8000元出租。

莊女會將撿拾來的資源回收物，堆置在1至9樓的樓梯、走廊、陽台，房客難以通行，僅能搭電梯進出。台中市環保局裁罰35次，罰單累計20萬1600元。

而，鄭男今年2月向莊女承租8樓頂樓加蓋的套房，每月租金6000元，鄭男入住後，除欠繳房租，又因門鎖損壞、放任熱水自流，加上他飼養的寵物羊隨地便溺，造成環境髒亂，多次與莊女發生爭吵。

3月6日上午，莊女要求鄭男搬離，鄭男心生不滿，下午到2樓，以打火機點燃電梯口的垃圾袋，火勢延燒莊女堆放在走廊的雜物，火勢一發不可收拾，釀成6死6傷的悲劇。

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房客表示，莊女在樓梯間堆置的回收物、垃圾、櫃子等易燃物，堆置高度約有130公分，通道本可2人並肩通行，只剩下1人通行寬度，有時還得側身通過。消防人員指出，火災時也因走道堆放大量雜物，無法立即上樓搜救，各式雜物燃燒產生的高溫、濃煙，讓搶救動線受阻。

檢察官認為，鄭男涉犯殺人、公共危險縱火罪，莊女涉犯廢棄物清理法、公共危險罪「阻塞集合住宅逃生通道致死罪」，對2人提起公訴。（編輯：方沛清）1110506