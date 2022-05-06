高雄女送貨員遭運餐貨梯夾死 勞檢處命停用設備

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高雄前金區一間米糕店6日上午發生死亡意外，李姓女送貨員運送豬肉時頸部遭運餐簡易提升機貨梯夾死，勞檢處人員稽查後已要求停用機械設備，事故原因待查。（高雄市勞檢處提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月6日

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄前金區一間米糕店2樓今天上午發生意外，李姓女送貨員運送豬肉時頸部遭運餐簡易提升機貨梯夾死，勞檢處人員稽查後已要求停用機械設備，事故原因仍待查。

高雄市政府勞工局今天中午指出，勞檢處人員獲報後前往稽查，經查李女是遭業者設置供運餐食的簡易提升機貨梯夾死，目前已要求停用機械設備，詳查發生原因。

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高雄市政府警察局新興分局發布訊息說明，上午7時40分接獲陳姓女子報案，指48歲李女脖子意外遭前金區自強三路米糕店2樓貨梯夾住，立即與消防救護人員趕赴現場。

高雄市消防局獲報後，出動前金分隊、特搜中隊協助脫困，雖盡力破壞貨梯將李女救出，但疑因遭夾住窒息仍不幸身亡，遺體先送往高雄市立殯儀館安放，警方後續依程序通知鑑識人員採證，並報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗，詳細死因和事發原因仍待進一步調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110506