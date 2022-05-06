台中6死6傷大火 涉案房客房東續羈押

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市興中街一棟大樓發生火災釀6死6傷，鄭姓房客、莊姓女房東分別依殺人、公共危險罪嫌被起訴，台中地方法院今天以鄭男有逃亡之虞裁定繼續羈押，而莊女有串供、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

台中市興中街一棟大樓3月6日發生火災釀成6死6傷，縱火的鄭姓房客以及莊姓女房東自3月8日收押至今，台中地檢署檢察官認為，鄭男涉犯殺人、公共危險縱火罪，莊女涉犯廢棄物清理法、公共危險罪「阻塞集合住宅逃生通道致死罪」，對兩人提起公訴。

起訴書中指出，莊女購入興中街公寓，加蓋頂樓為9樓，又分隔出43間房，1、2樓自用，其餘41間房以每月新台幣6000至8000元出租。莊女將撿拾來的資源回收物堆置在1至9樓的樓梯、走廊、陽台，房客難以通行。台中市環保局裁罰35次，罰單累計20萬1600元。

鄭男今年2月以每月6000元租金向莊女承租8樓頂樓加蓋的套房，但他入住後，除欠繳房租，又因門鎖損壞、放任熱水自流，加上他飼養的寵物羊隨地便溺，造成環境髒亂，多次與莊女發生爭吵。

3月6日上午，莊女要求鄭男搬離，鄭男不滿到2樓以打火機點燃電梯口的垃圾袋，火勢延燒莊女堆置走廊的雜物，一發不可收拾，釀成6死6傷。

其他房客表示，莊女在樓梯間堆置的回收物，高度約有130公分，只剩下1人通行寬度，有時還得側身通過。消防人員指出，火災時也因走道堆放大量雜物，搶救動線受阻。（編輯：唐聲揚）1110506