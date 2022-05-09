駕駛拒檢衝撞警車 基隆高中前警連開3槍未攔下

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基隆警方9日上午在暖暖區發現一輛可疑黑色轎車，駕駛拒絕受檢並在基隆高中前試圖迴轉，數度衝撞警車和停放在路旁的轎車，駕駛撞出迴轉空間加速逃逸，警方現正積極追緝中。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆警方今天在暖暖區發現一輛可疑轎車，但駕駛拒絕受檢，在基隆高中前試圖迴轉，數度衝撞警車和路旁車輛，警方見狀連開3槍，仍被駕駛撞出迴轉空間加速逃逸，警方積極追緝中。

警方上午11時許在暖暖區碇內地區發現一輛黑色轎車形跡可疑，員警示意攔查，但駕駛拒絕停車受檢逃逸，轎車行經源遠路基隆高中前迴轉時，受限路旁停放車輛無法順利迴轉，駕駛先是倒車擦撞緊追在後的警車，接著往前衝撞停放在路旁車輛。

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2名員警見狀立即下車試圖制止，警方雖連開3槍，但駕駛仍不願停車受檢，持續前後撞擊警車和路旁車輛，撞出迴轉空間後大踩油門往暖暖市區方向逃逸，追捕過程中造成一名員警左膝蓋輕微擦傷，所幸並無大礙，警方隨後拉起封鎖線，鑑識人員也到場採證。

基隆市警察局第三分局副分局長李惠煌接受媒體聯訪表示，警方已掌握特定對象和車號，現正積極追緝中。（編輯：陳仁華）1110509