司法院人審會決議 高雄、南投、連江地院院長換人

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（中央社記者劉世怡台北10日電）司法院人事審議委員會今天決議，調派高雄地院院長陳中和為高等法院高雄分院法官；高等法院高雄分院法官蔡國卿接任高雄地院院長。

另外，調派福建連江地院院長王邁揚為南投地院院長、高等法院台中分院法官卓進仕調派為福建連江地院院長。南投地院候補法官陳盈呈，以原職調派台北地院辦理審判事務。

台北地院試署法官洪翠芬、新北地院試署法官許品逸、桃園地院試署法官李敬之、許容慈、陳韋如、台中地院試署法官洪甯雅、雲林地院試署法官陳育良、高雄地院試署法官潘英芳、蔡宗儒、林育丞、橋頭地院試署法官楊博欽、彭志崴、高雄少年及家事法院試署法官陳建欽、宜蘭地院試署法官楊心希，試署服務成績均經審查及格。

此外，新北地院候補法官林翠珊、高雄地院候補法官鄭伊倫、屏東地院候補法官林昶燁，候補服務成績均經審查及格。

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人審會也同意發給台北高等行政法院法官魏式瑜、高雄高等行政法院法官廖建彥等2人稅務類型專業法官證明書，以及同意發給雲林地院候補法官張恂嘉稅務及行政訴訟類型專業法官證明書。

人審會指出，同意發給高雄地院法官黃顗雯、吳芝瑛等2人勞動類型專業法官證明書，以及同意發給高雄地院法官兼庭長顏珮珊行政訴訟類型專業法官證明書，還有同意發給新北地院法官李美燕、台中地院法官陳玟珍、彰化地院法官陳明照等3人家事類型專業法官證明書。（編輯：張銘坤）1110510