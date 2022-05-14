嘉市居家照護確診者住家火警 消防員救出送醫

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嘉義市湖內里一名正在居家照護期間女子的住家14日下午突然起火，濃煙竄出，消防人員獲報到場將女子與其祖母救出，所幸皆未受傷，已將2人預防性送醫。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月14日

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市湖內里一名COVID-19居家照護確診女子住家今天下午突然起火冒出濃煙，消防人員將女子連同其祖母救出，救護人員並著二級防護衣分別送2人就醫，起火原因待調查釐清。

嘉義市消防局於下午2時9分接獲一名女子報案，指位在湖子內路住宅起火冒出濃煙，擔心住在1樓的祖母安危，消防員指示女子在2樓房間關門避難外，立即調派第2、湖內、東區、第1分隊消防車趕往搶救，火勢於下午2時21分撲滅。

搶救過程中，消防人員除立即布水線灌救，進入1樓救出80餘歲的婦人外，並架梯救出在2樓後方待援的報案女子，2人皆未受傷。

報案女子被救出時，自述為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護確診者，救護人員立即著二級防護衣分別送2人預防性就醫檢查。（編輯：陳政偉）1110514