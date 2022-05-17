未戴罩走出KTV髒話飆罵勸導員警 台中男被起訴

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市陳姓男子今年1月間，未戴口罩自一家KTV走出，在場守望勤務員警上前勸導，陳男不服接連怒罵三字經、五字經，被警方當場逮捕送辦，檢方偵辦後依妨害公務罪嫌將陳男起訴。

台中地檢署起訴書指出，34歲陳男於民國111年1月3日凌晨1時許，前往台中市北屯區崇德路二段一家KTV喝酒唱歌，他走出KTV、欲離開之際未戴上口罩。

台中市警察局第五分局四平派出所員警，在場執行守望勤務，見陳男未戴口罩上前勸導，陳男向警方表示身上沒有口罩，員警要求陳男先取得口罩並戴上，陳男心生不悅，當場飆罵三字經、五字經。

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警方見狀依法對陳男開立違反傳染病防治法的通知單，接著陳男轉身就要走入KTV，警方上前勸阻時，陳男仍持續飆罵「現在警察都這樣我哪有辦法」等語，被警方當場依現行犯逮捕，並以妨害公務罪嫌送辦。

檢方偵辦時，陳男坦承口出三字經、五字經，但辯稱並非在罵員警。檢方偵辦後，不採信陳男說詞，依據證人證詞、現場錄影畫面等證據，以妨害公務罪嫌將他起訴。（編輯：陳仁華）1110517