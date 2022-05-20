新任檢察長走馬上任 蔡清祥期勉貫徹7大政策

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法務部20日舉行「卸、新任高階主管暨所屬檢察、廉政機關首長聯合交接及宣誓典禮」，在法務部長蔡清祥（中）監交下，新任台灣高等檢察署檢察長張斗輝（右）接下印信。中央社記者謝佳璋攝 111年5月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）法務部今天舉行新任檢察長、高階主管聯合交接典禮，部長蔡清祥致詞時，期許新任檢察長實踐檢察新文化，貫徹強勢壓制聚眾暴力犯罪、完善規劃選舉查察等7大政策。

法務部上午於司法官學院大禮堂舉行「法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、廉政機關首長聯合交接及宣誓典禮」，蔡清祥親自主持，司法院秘書長林輝煌、最高檢察署檢察總長邢泰釗等人到場觀禮。

受疫情及私人因素影響，原台中高分檢檢察長謝榮盛、新任福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、新任廉政署長莊榮松、新任台中地檢署檢察長郭永發均未到場，由代理人出席交接儀式。

蔡清祥致詞時表示，在去年首長交接典禮時，曾提出開創檢察新文化的理念，也就是「專業導向」、「品德第一」、「用心領導」、「創新思維」；這一年來法務部提出許多政策，有賴新任首長秉持檢察新文化貫徹執行。

第一，國民法官法將於民國112年1月1日實施，蔡清祥期許檢察機關充分準備，讓公訴檢察官接受更密集的訓練，希望在國民法官法庭上讓民眾看到檢察官公義代表人的正面形象；偵查檢察官也要加強蒐證、強化與司法警察的溝通。

第二，蔡清祥要求檢察機關落實執行毒品贓證物的管理，尤其在調查局發生遺失毒品事件後，更應痛定思痛，目前已採取地檢署不得拒收毒品贓證物、提前銷燬等改進措施，他每個月都會親自看報表，了解是否落實執行。

第三，蔡清祥指出，目前已有9個地檢署試辦內勤案件遠距訊問，此舉可減少司法警察戒護人犯的時間，並減輕內勤檢察官、書記官、法警工作的負擔，希望各地檢署積極推動並配合辦理。

第四，蔡清祥提到，目前收治於台中監獄培德醫院的性侵害刑後強制治療受處分人有45人，依司法院釋字第799號解釋，為確保強制治療成果，須於112年12月31日以前移至適宜的醫療處所，鼓勵各地檢察長積極洽詢在地醫療院所，尋找適合的強制治療處所，以避免違法執行疑慮。

第五，蔡清祥表示，日前大甲媽祖遶境發生政黨總裁及成員搶轎滋事案件，雲林縣北港武德宮也發生陣頭鬥毆事件，希望檢察長了解各地治安狀況，強勢壓制聚眾暴力犯罪。

第六，蔡清祥指出，綠能產業利益龐大，常引來不肖人士覬覦，而與黑道人士、民意代表勾結，衍生組織犯罪、貪瀆不法等犯罪，各地檢署應與行政、調查、警察、廉政機關共同查辦，保護綠能產業健全發展。

第七，蔡清祥表示，法務部已針對年底九合一大選，擬具嚴防假訊息、嚴辦境外資金、阻止滲透來源介選等工作綱領，有賴檢察長結合執法單位提早介入執行。

蔡清祥還提到，他不是很贊成舉行大型選舉查察宣導活動，積極偵辦才是最有效的宣導，才能對有心人士產生嚇阻作用。（編輯：方沛清）1110520