委由美國堂哥寄大麻花包裹到台灣 檢警逮3人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心追查來自美國大麻花包裹，先後逮捕代收包裹的楊男，負責聯繫的鄭女，並趁自美國寄大麻花包裹的鄭男返台度蜜月時拘提到案，依法偵辦。

刑事局偵查第六大隊今天發布新聞稿表示，3月接獲財政部關務署台中關通報，檢查航空郵包時，發現1件自美國加州寄達的「素食口糧、乾燥食品」包裹，經會同開封查驗，藏有毒品大麻花共1030公克。

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警方組專案小組，檢察官指揮偵辦，在台中市南屯區逮捕楊姓犯嫌，追查發現楊姓男子的上手鄭姓女子，以代收包裹就能賺新台幣數十萬元為由，誘使楊姓男子擔任收貨人。警方前往鄭姓女子居所拘提到案，並在鄭姓女子住所查獲大麻餅乾、搖頭丸等各類毒品。

警方繼續追查，掌握鄭姓女子長年住加州的鄭姓堂哥負責寄送包裹，今年5月檢警掌握鄭姓男子返台度蜜月，在台南市拘提到案。全案訊後，3人被依毒品危害防制條例送辦。（編輯：李明宗）1110520