新北9旬翁懷疑遭下毒 持刀砍傷外籍女看護被法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市三峽區92歲陳姓老翁懷疑外籍女看護要下毒殺害他，今天凌晨涉持菜刀砍傷看護的頭部，陳姓老翁也跌倒受傷，2人送醫治療。警方獲報偵辦，依殺人未遂罪嫌將老翁函送法辦。

警方以訊息說明，這名印尼籍女看護受僱於陳翁的子女，負責照顧子女的79歲媽媽，3人平時一起居住在三峽區大觀路社區大樓。陳翁有失智及胃腸等慢性病但常未按時服用治療藥物，陳翁腸胃不適時就責怪看護要下毒殺害他，要求子女辭退。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，陳翁的子女因這名外籍看護細心照顧行動不便及有慢性病的母親，不願依父親的意思辭退外籍看護，引發陳翁不滿，陳翁今天凌晨1時許涉持菜刀砍傷外籍看護的頭部，2人拉扯間，陳翁也摔倒受傷，雙雙送醫治療，所幸傷勢並無大礙。

警方表示，接獲通報後已展開偵辦，外籍看護雖未提出告訴，但警方仍依殺人未遂罪嫌將陳翁函送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110524