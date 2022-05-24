高雄男懷疑被陷害 開槍擊斃友人改依殺人罪判14年

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）涉毒品案的高雄蔡姓男子懷疑陳姓友人陷害他，去年2月開槍打死陳男，一審遭依傷害致死罪判9年6月，案經檢方上訴，高雄高分院今天改依殺人罪重判14年。全案可上訴。

高雄地方法院審理時審酌蔡男犯行非蓄意殺人，因此依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害致人於死罪，各判他6年、9年6月有期徒刑，合併應執行14年徒刑；至於毒品案經上訴至最高法院駁回，判決12年定讞。

不過，案經檢方針對一審傷害致死罪判決部分上訴，高雄高分院改認蔡男有殺人犯意，今天上午改依殺人罪重判他14年徒刑，可上訴。至於蔡男涉槍炮罪部分則未再上訴，已入監執行。

高雄地方法院一審判決指出，鳳山60歲蔡男6年前涉毒品案，一審遭判18年，當時毒品案尚未定讞，蔡男懷疑58歲陳姓友人害他被逮，去年2月6日凌晨2時找陳男談判，過程開槍傷及陳男頸部，經送醫仍宣告不治，蔡男落網後被依殺人等罪送辦。

警方調查，蔡男和陳男是舊識，但他疑懷疑陳男當年害他遭逮判刑，相約談判，過程中蔡男不知何故開槍，導致子彈射進陳男頸部，當場血流如注。

專案小組鎖定蔡男騎乘的機車查緝，並在中崙一路發現蔡男，當場圍捕壓制，也在他身上起獲手槍1支、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署偵辦，檢方偵結後依殺人等罪起訴。（編輯：陳仁華）1110524