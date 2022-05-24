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首頁 / 社會

行政訴訟法修法 司法院：兼顧專業與便利

2022/5/24 16:24
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（中央社記者林長順台北24日電）民間司改會今天發表聲明，指司法院行政訴訟法修法預計在高等行政法院下設地方行政訴訟庭，形成人民爭取權利的障礙。司法院表示，修法兼顧專業與便利，實現堅實一審。

司法院指出，本次函送立法院審議的「行政訴訟法修正草案」等相關法案，是採取完整且穩健的改革策略，形塑行政訴訟的堅實訴訟結構，並先著重於「堅實第一審」的階段目標，搭配組織及人事配套，進行整體全面的修法。

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司法院表示，新制將原本分散在各地方法院的行政訴訟庭，改為集中於高等行政法院內增設「地方行政訴訟庭」，以強化法官辦理行政訴訟案件的專業性。初步估計新法施行後，受影響案件數約占該類事件的17.75%。

司法院認為，民眾的訴訟便利性仍需高度重視，故新制另設有「巡迴法庭」、「線上起訴」、「遠距審理」等配套措施，新制並搭配全面開放線上起訴（含線上閱卷）、遠距審理等措施，民眾的訴訟便利性不打折。（編輯：李亨山）1110524

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