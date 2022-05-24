潑漆李登輝追思會場照片 鄭惠中判賠3萬餘元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

資深藝人鄭惠中（前中）去年8月14日持裝紅漆氣球，到台北賓館的前總統李登輝追思會場潑漆。（讀者提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）資深藝人鄭惠中109年8月14日持裝紅漆氣球，到台北賓館的前總統李登輝追思會場潑漆，外交部求償新台幣7萬餘元。台北地方法院今天判鄭惠中應賠償外交部3萬2540元。可上訴。

李登輝於民國109年辭世後，台北賓館追思會場開放民眾悼念，鄭惠中於同年8月14日抵達台北賓館，隨即從隨身包包拿出裝有紅漆的氣球，朝李登輝遺像丟擲，氣球破裂後紅漆濺灑在遺像上，噴灑的紅漆也波及到旁邊圓形白柱及白色窗簾。

鄭惠中隨後被現場警員制止，移送法辦。台北地檢署依刑法毀損罪及對於公眾紀念處所公然侮辱罪起訴鄭惠中，台北地方法院判處鄭惠中拘役25天，得易科罰金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部提起刑事附帶民事訴訟，要求鄭惠中給付白色窗簾的修繕費用7萬3710元及圓形白柱油漆修補費用788元，合計7萬4498元。

台北地方法院審理後認為，窗簾的修復是以新料件更換被毀損的舊料件，應該將材料折舊部分予以扣除；圓形白柱的油漆修補費用為788元，外交部提出的報價單、統一發票可以證明，應予准許，判決鄭惠中應賠償3萬2540元。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110524