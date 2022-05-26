涉期約收賄 前台北市區監理所科長一審判緩刑

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（中央社記者林長順台北26日電）邱姓業者欲取得台北市國有土地承租權，找上前台北市區監理所陳姓科長，並許以不當利益，要陳男拖延另一家業者申請作業。台北地院依貪污等罪判陳男1年9月徒刑，緩刑2年。

判決指出，台北市一家汽車公司原本承租國有土地，辦理車輛定期檢驗業務，民國108年1月間因故無法繼續取得國有土地使用權，自行申請暫停承辦車輛代檢業務。依相關法規，代檢廠若自行停檢逾1年，其車輛檢驗的證照將遭廢止。

邱男得知後，企圖承租這筆國有土地，108年8月間約陳男見面，要陳男協助加強審核汽車公司的代檢合約書，讓汽車公司停檢期間超過1年，代檢證照遭到廢止，邱男的公司就有機會爭取到國有土地承租權。

邱男還向陳男承諾，他若取得承租權，將給予陳男等人5%股份。陳男同意協助，涉嫌利用職務拖延汽車公司申請恢復代檢業務手續，但最終沒有成功。

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台北地檢署偵辦期間，陳男、邱男坦承犯案，檢方將邱男緩起訴處分，依貪污治罪條例對於職務上之行為期約不正利益罪起訴陳男。

台北地方法院審理期間，陳男自發性捐款新台幣15萬元給創世基金會，法官審酌陳男尚未獲得任何利益，情節輕微，且犯後將無法繼續服公職，並喪失領取退休金資格，付出慘痛代價，判處陳男1年9月徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。（編輯：李亨山）1110526