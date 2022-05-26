阻中國挖角高科技人才 調查局同步查10違法陸企

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（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部調查局今天表示，聯合台北、新北等4處檢察署，動員調查官百餘人次，同步掃蕩10家違法在台陸企或研發據點。

調查局新聞稿指出，陸企違法挖角台灣高科技產業人才，已嚴重影響國際競爭力與國家安全，調查局3月9日報請5處檢察署檢察官指揮，進行第1波同步偵辦陸企來台非法從事業務（挖角人才）案件，共計查處11家違法陸企。

調查局表示，偵辦過程發現，陸企為規避遭查辦，現已透由個人據點辦公室與陸企直聯方式或經第三地投資的公司，隱匿身分或資金迂迴入台從事業務，藉以規避法律規範。

另外，立法院20日三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，以完備因應，但為使國人充分瞭解中國對台挖角、竊密，戕害經濟實力及科技自主能力企圖，調查局於23日至26日發動第2波同步偵辦行動。

調查局指出，第2波聯合偵辦行動，調查局總計動員百餘人次，搜索20處所，詢問近70人次，同步掃蕩10家違法在台陸企或研發據點。

調查局偵辦10家違法陸企案件，分別為新北地檢署指揮嘉義市調查站偵辦偽台資杰○特公司（電源管理晶片IC設計研發、銷售）案，台北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽外資港商芯○○易公司（快閃記憶體IC設計）案。

桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦陸企皓○公司（微型驅動馬達製造）在台私設研發據點案，新竹地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資台灣芯○公司（半導體IC設計）案。

新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹縣調查站偵辦陸企華○○斗公司（導航定位晶片設計、研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域）在台私設研發據點案，新竹地檢署指揮新竹市調查站偵辦偽台資佳○公司（低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發）案。

台北地檢署指揮台北市調查處偵辦陸企芯○章公司（EDA智慧軟體系統設計開發）在台私設研發據點案，桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商舜○公司（光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發）案。

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新北地檢署指揮高雄市調查處偵辦陸企中○○騰公司（液晶顯示器研發、設計、製造）在台辦事處案，台北地檢署指揮台北市調查處偵辦偽台資聯○○新公司（物聯網未來產品設計開發）案。

調查局表示，烏俄戰爭再度印證科技影響國家戰力，科技能力不僅是產業發展命脈，也是國防基礎、國家安全後盾，為防制中國違法人才挖角，唯有國人提高全方位的自我警覺意識，輔以檢調單位的偵辦作為，才能確保台灣高科技產業競爭優勢，維護經濟實力與國家安全。（編輯：戴光育）1110526