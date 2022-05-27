更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

跨國爭女童案最高院裁定交付義大利父 憲法法庭判違憲

2022/5/27 15:55（5/27 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣詹姓空姐與義大利籍藍姓男子（圖）爭8歲女兒監護權，最高法院今年裁定將女童交付給藍男確定，未確認未成年子女意願，牴觸憲法，發回最高法院。（中央社檔案照片）
台灣詹姓空姐與義大利籍藍姓男子（圖）爭8歲女兒監護權，最高法院今年裁定將女童交付給藍男確定，未確認未成年子女意願，牴觸憲法，發回最高法院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北27日電）台灣詹姓空姐與義大利籍藍姓男子爭8歲女兒監護權，最高法院今年裁定將女童交付給藍男確定，未確認未成年子女意願，牴觸憲法，發回最高法院。

此案也是憲法訴訟法施行後，憲法法庭首件裁判憲法審查案件。

藍男與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院裁定詹女須交付女童，詹女提起抗告，最高法院今年駁回抗告確定。女童手寫致總統蔡英文與法官信指出「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官於3月14日前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，最後執行未成功。詹女事後向憲法法庭聲請就確定終局裁定為裁判憲法審查，並依憲法訴訟法第43條第1項規定聲請暫時處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

憲法法庭指出，就跨國父母的情形，對於未成年子女權利義務的行使或負擔的暫時處分事件，如果決定不當，確足使未成年子女身心健全發展的憲法權利遭受難以回復重大損害。

憲法法庭認為，原確定終局裁定已進入強制執行程序，確具急迫性與必要性，而無其它手段可資防免，確有准予暫時處分的必要，所以原確定終局裁定於憲法法庭審查案件裁判宣告前，應暫時停止執行。（編輯：戴光育）1110527

詹姓空姐（圖）與義大利籍藍姓男子爭8歲女兒監護權。（中央社檔案照片）
詹姓空姐（圖）與義大利籍藍姓男子爭8歲女兒監護權。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
義大利商人未能帶走女童 離台前控訴司法不公台義爭搶女童暫留台灣 生母：官司沒有贏家影片／與義大利富商爭監護權 空姐：看女兒寫信求留台灣很椎心憲法訴訟法上路 大法官可審違憲判決、人民可個案聲請空姐與義大利富商爭女兒監護權案 二審開庭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族