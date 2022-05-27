跨國爭女童案最高院裁定交付義大利父 憲法法庭判違憲

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（中央社記者林長順台北27日電）台灣詹姓空姐與義大利籍藍姓男子爭8歲女兒監護權，最高法院今年裁定將女童交付給藍男確定，未確認未成年子女意願，牴觸憲法，發回最高法院。

此案也是憲法訴訟法施行後，憲法法庭首件裁判憲法審查案件。

藍男與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院裁定詹女須交付女童，詹女提起抗告，最高法院今年駁回抗告確定。女童手寫致總統蔡英文與法官信指出「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官於3月14日前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，最後執行未成功。詹女事後向憲法法庭聲請就確定終局裁定為裁判憲法審查，並依憲法訴訟法第43條第1項規定聲請暫時處分。

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憲法法庭指出，就跨國父母的情形，對於未成年子女權利義務的行使或負擔的暫時處分事件，如果決定不當，確足使未成年子女身心健全發展的憲法權利遭受難以回復重大損害。

憲法法庭認為，原確定終局裁定已進入強制執行程序，確具急迫性與必要性，而無其它手段可資防免，確有准予暫時處分的必要，所以原確定終局裁定於憲法法庭審查案件裁判宣告前，應暫時停止執行。（編輯：戴光育）1110527