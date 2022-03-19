台義爭搶女童暫留台灣 生母：官司沒有贏家

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台灣詹姓空姐與義大利籍富商藍姓男子爭8歲女兒監護權，憲法法庭昨天裁定暫停執行。詹女今天表示，非常感謝大法官的即時裁定，這場官司沒有贏家，希望藍男能夠跟女兒對話。

藍男與詹女爭取8歲女兒親權官司，台北地方法院今年1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付子女。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官會同藍男的律師，14日前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，最後執行未成功。詹女事後向憲法法庭聲請暫時處分，憲法法庭昨天裁定，在詹女聲請裁判憲法審查案件裁判宣告前，暫停執行。

詹女今天透過自拍影片聲明表示，感謝社會各界這段時間對他們的關心，也很抱歉因為官司造成大家的困擾。她接著在影片中鞠躬道謝。

詹女說，非常感謝大法官的即時裁定，暫時免去女兒在還沒做好心理準備前，就必須被強行帶到義大利的恐懼，但很遺憾是，過去這幾天裡，藍男仍然拒絕與女兒對話。

詹女強調，這場官司沒有贏家，「無論判決如何，受傷的始終是我們的寶貝」。即使現在是裁定暫時停止執行，但她還是感到憂心，因為藍男仍然不願意接聽接聽女兒的電話。

詹女最後說，希望藍男可以恢復跟女兒的聯繫，願意多花時間和女兒相處，慢慢恢復親子互動，這樣才能讓女兒擁有父親和母親的愛和關懷，不要再拒絕接聽女兒的來電。（編輯：謝雅竹）1110319