義大利商人未能帶走女童 離台前控訴司法不公

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遠從義大利來台與詹姓空姐爭女的藍姓商人（圖）22日晚間搭機離台，他表示，這次來台灣只有去學校執行交付的時候，短暫10分鐘能夠跟女兒接觸。他語帶哽咽地表示，本來對台灣的法律很有信心，可是經過這樣的經驗，他非常失望。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年3月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）遠從義大利來台與詹姓空姐爭女的藍姓商人，今天晚間搭機離台，對於無法帶回女兒，他淚灑機場，更控訴憲法法庭只聽取女方意見很不公平，他認為這在國外是不可能發生的。

藍姓商人晚間在桃園國際機場接受媒體訪問，他表示，這次來台灣真的非常傷心，沒想過自己贏得監護權、法院也裁定執行交付，最後卻沒辦法將小孩帶回去。

他覺得很不公平，因為法院（應是指憲法法庭）只有聽女方的，都沒有問男方的意見，再決定是否做出這樣的裁定，「這種事情在國外是不可能發生的，所以我非常生氣」。

藍姓商人說，這次來台只有去學校執行交付的時候，短暫10分鐘能夠跟女兒接觸。他語帶哽咽地表示，本來對台灣的法律很有信心，可是經過這樣的經驗，他非常失望。

藍姓商人不解地表示，「為什麼對方一直犯罪把小孩子帶走」，而且已經是第2次，女方一直把女兒藏起來，不讓他接觸，為了逃避法院的裁定，甚至不讓女兒上課，也不讓女兒接觸他。

藍姓商人說，「是因為我是義大利人嗎？是這個原因嗎？外國人在台灣會被歧視嗎？」說到最後，他低頭拭淚，隨後進入管制區前去搭機，離開台灣。

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詹姓女子與義大利籍商人藍姓男子爭取8歲女兒監護權，台北地方法院1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付女童。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官14日會同藍男的律師前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，最後執行未成功。詹女事後向憲法法庭聲請暫時處分，最後憲法法庭裁定，在詹女聲請憲法法庭審查案件裁判宣告前，應暫時停止執行。（編輯：唐聲揚）1110322