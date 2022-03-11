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以烏克蘭為鏡 美籲台強化不對稱戰力與作戰準備
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空姐與義大利富商爭監護權 女童手寫信求留台灣：離開媽媽我會心碎

2022/3/11 09:59（3/11 10:14 更新）
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一名8歲女童手寫信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」。（圖取自愛音樂的阿晃臉書網頁facebook.com）
一名8歲女童手寫信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」。（圖取自愛音樂的阿晃臉書網頁facebook.com）
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（中央社記者王心妤台北11日電）一名台灣空姐與義大利富商爭8歲女兒監護權，女童手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

廣播節目主持人阿晃在社群網站臉書（Facebook）貼出這封信指出，生父要把女童從含辛茹苦把女童養大的母親身邊帶走，雖然女童母親也努力過，但沒錢、沒背景，身心俱疲，台灣法律居然允許生父帶走女兒，原來台灣法律無法保護台灣人及弱勢母親。

女童在信中指出，她在台灣出生、長大，希望留在台灣跟媽媽還有阿公、阿嬤一起生活，這裡是她熟悉的地方，「我在台灣生活很快樂，如果被帶離開我最愛的、超級愛的媽媽，我的心會碎掉，而且我會受不了。」

貼文下除有網友聲援，也有律師留言稱願想辦法幫忙。（編輯：李明宗）1110311

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