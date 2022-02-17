失蹤2年尋獲 美6歲女童藏祕密空間疑遭生父母綁架

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國1名女童失蹤兩年後，警方日前在紐約州1處民宅尋獲現已6歲的她，健康無虞。警方表示，懷疑女童當年是被沒拿到監護權的生父母綁架。

路透社與美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，紐約州索葛提斯（Saugerties）警察局表示，14日於鎮上某民宅內尋獲佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis），此處距離她2年前失蹤的紐約州斯賓塞（Spencer）約290公里遠。

警方認為，佩絲莉33歲的生母古柏（Kimberly Cooper）與32歲的生父舒帝斯（Kirk Shultis Jr.）綁架了她

警方昨天表示，他們14日接獲線報，取得搜索票後前往佩絲莉祖父名下房產搜索約1小時，才在通往地下室的封閉樓梯下方、一處充當房間的空間內找到女童。

警方表示，拆掉樓梯板後，發現佩絲莉與母親躲在黑暗潮濕的空間內。佩絲莉隨即被帶往警局接受檢查，健康狀況良好，目前已送回法定監護人處。

佩絲莉的父母及57歲的祖父被捕，面臨「妨害監護權」（custodial interference）與危害兒童福利等指控。

警方表示，佩絲莉失蹤後他們多次約談其祖父，祖父都堅稱不知道佩絲莉下落，她失蹤後也沒看過她。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110217