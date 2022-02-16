印尼籍3姊妹陳情勿遣返 移民署決議可續留台

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）在台就學的印尼籍陳姓3姊妹因故被令限期出境，日前向內政部長徐國勇陳情盼可留台。移民署晚間表示，今天召開審查會後決議，秉持人權和團聚權精神，不予強制驅逐出境。

媒體日前報導，就讀中山女高一年級的小喬（化名），因印尼籍父親因涉案被撤銷永久居留許可，3姊妹被通知限期3月8日前離開台灣，小喬寫信向徐國勇陳情；徐國勇允諾，內政部將在法律範圍盡力協助，暫時不會限令出境。

對此，移民署依入出國及移民法第36條規定，今天下午邀集社會公正人士、學者專家及機關代表等人士共同召開強制驅逐出國審查會，小喬和兩名妹妹、父母都分別出席會議陳述意見。

移民署晚間表示，審查會委員秉持保障人權及維護家庭團聚權的精神，做出不予強制驅逐出境的決議，並會通知當事人決議結果，並協處印尼3姐妹後續在台居留事宜。

女方委任律師劉繼蔚會後接受媒體聯訪時表示，審查會結論，對小喬印尼籍媽媽做出不予驅逐出境決定，且會請她重新申請在台居留事宜。

劉繼蔚也代表當事人表達感謝，認為審查會尊重3名未成年子女已完全融入在台社會處境，進行個案處理，做出符合人權、人道的決議，後續申請居留狀況將由主管機關進行適當處置。

他說，當事人得知審查決議後相當感動，小喬3姊妹也覺得可以續留台灣生活感到相當開心，母親後續將依先前所申請的工作許可繼續申請留台，小喬3姊妹則隨母親繼續留台，但居留准駁仍為主管機關決定。

另，移民署國際及執法事務組副組長李界瑩說，審查會委員基於保障人權和維護家庭團聚權，最後決議結果不予強制出境，並重新申請居留，移民署將全力協助後續事宜。

至於小喬父親的審查結果，李界瑩說，移民署後續將直接通知本人了解。

據了解，小喬父親先前已向移民署提出審查會決議結果需對外保密，移民署基於尊重當事人權利，今天並未對外說明小喬父親個案狀況，未來將視他本人是否願對外說明。（編輯：李亨山）1110216