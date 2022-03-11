義大利富商跨國爭女兒案 2度提告空姐都不起訴

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（中央社記者林長順台北11日電）台灣1名詹姓空姐與義大利籍富商爭8歲女兒監護權，女童寫信給總統蔡英文希望留在台灣。富商除與詹女打官司，還2度提告詹女偽造文書、略誘等罪。檢方偵辦後，均不起訴處分。

義大利籍富商於民國96年間與詹女在台灣交往，103年2月間未婚生下女兒。106年12月間，富商以探視祖母為由將女兒帶回義大利，當時2人間已有親權官司進行中。富商原本同意於107年1月間將帶女兒回台灣，但未依約返台。

富商主張，詹女於107年12月間到義大利與女兒見面後，明知女兒的護照在他身上，卻謊稱護照遺失，向義大利經濟貿易文化推廣辦事處申請將原護照註銷，領取新護照，隨後帶女兒返台，控告詹女涉嫌偽造文書及違反護照條例。

詹女在偵查時表示，她多次向富商詢問有關女兒護照的事，要求富商將護照還她，但對方均不回應，她前往義大利前又問富商1次，對方回應找不到。

台中地檢署認為，詹女在主觀上不知道女兒護照仍在富商處，將她不起訴處分。

富商也向台北地檢署提出告訴，指控詹女未經他同意，便將女兒從義大利帶回台灣，涉嫌刑法準略誘等罪。

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詹女否認犯罪，她主張，台北地方法院於107年間裁定將女兒交付給她，富商說要帶女兒回義大利過聖誕節3週，卻強制女兒留在義大利1年。她要將女兒帶回時，事先有寫電子郵件告知富商的律師，回到台北後也有以LINE告訴富商。

北檢偵辦後認為，詹女對女兒有保護及教養的權利與義務，並非本無親權或監護權之人，她從義大利把女兒帶回台灣，富商也知情，核屬正當親權行使，難認有何惡意或施用強暴、脅迫或詐術等不法手段或不正方法，將詹女不起訴處分。（編輯：戴光育）1110311