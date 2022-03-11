義大利富商跨國爭女 北院：監護權由父親單獨行使

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（中央社記者林長順台北11日電）台灣詹姓空姐與義大利籍富商爭8歲女兒監護權，台北地院認為，詹女不法將女兒自義大利帶回台灣、不讓女兒與父親聯繫、涉海牙公約國際誘綁子女等，裁定監護權屬富商。

台北地方法院今天發布新聞稿指出，本案目前於北院合議庭抗告中，尚未確定，為避免民眾所接收的資訊不完整，說明本案始末及裁定理由，呼籲社會各界共同維護純淨的審判獨立空間，避免謾罵攻訐，並共同以子女的最佳利益為優先考量。

根據北院新聞稿，女童於民國103年出生後，義大利富商藍姓男子與詹女約定共同行使親權。106年間，詹女原本同意藍男帶女童至義大利探望祖母及慶祝耶誕節20天，但藍男在未經詹女同意下，提早9天帶女童到義大利，且未在約定時間送女童返台。

詹女發現後，提起改定親權行使訴訟，並聲請定暫時狀態處分，命藍男不得將女童帶離台灣，雖曾經一、二審裁定准許，但最高法院認定，女童當時人已在義大利，因此無限制藍男帶女童離開台灣的必要，發回更審，於更一審時駁回詹女的聲請。

北院指出，詹女於108年間到義大利探視女童，期間女童雖與藍男同住，也與詹女有相當互動且在義大利生活適應良好，融入國際幼兒園，可用流利中英文交談，沒有不適或困擾的情形。

不料詹女於同年1月間以護照遺失為由，向中華民國駐義大利代表處申請補發子女護照，並持該補發的護照將女童帶回台灣。

藍男隨後聲請暫時處分，希望能將女童帶回義大利同住，北院家事庭裁准藍男聲請，詹女提出抗告及再抗告，均被法院駁回確定，但詹女迄今未遵守法院裁定，將女童交給藍男。

北院表示，據訪視報告，藍男與詹女雖對女童關愛至深，但對於如何行使親權無共識且對立，女童返台後，詹女阻絕藍男的聯繫，明顯有疏失，且對女童的未來無明確規劃，又因兩造的親權爭奪及對立情形，已導致子女已有忠誠議題、影響子女心理健全；詹女更有經核發緊急保護令、交付子女裁定、召開記者會的不友善行徑。

北院指出，詹女偽稱護照遺失而補辦護照帶回女童的不適法行為，顯非善意的父母，並侵害藍男及女童的親權。

北院表示，北院於108年間暫時處分裁定後，詹女已達2年未依照法院裁定交付女童，藍男必須就交付子女部分聲請強制執行，詹女並未考量女童的最佳利益，對非同住的藍男不友善。

裁定指出，女童的父母居住地分別為義大利及台灣，其中一方擔任親權人，勢必都顯著減少另一方與女童相處的時間，承審法官更著重由何者擔任親權人，會使女童能更具自由性，得以自由發展，不致因忠誠議題，與另一方疏離，且可充分獲得父母的關愛。

法官考量詹女不法將女童帶回台灣的行為，致女童與父親事實上分隔，且在照顧女童及父親聯絡、相處上，均非友善、妥適，女童回台後，一度連法院都無法知悉女童去向，詹女迄今未遵守法院暫時處分裁定將子女交付藍男，導致藍男無法順利了解女童的生活情形，已影響子女成長及安全，裁定女童的監護權由藍男單獨行使。

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北院在新聞稿中也引述108年暫時處分內容，提及1980年或1996年海牙公約等國際公約規定，非法移置子女的非友善父母行為，應以「立即返還子女」於原慣居地為處理原則，海牙公約為現今國際兒童保護的主流，法院自得據為法理而予以適用。

裁定表示，藍男將女童帶回義大利及詹女將女童帶回台灣，均符合海牙公約國際誘綁子女的要件，但詹女以違犯刑事犯罪的手段，達到不法移置子女的目的，比藍男的行為更加嚴重。（編輯：吳協昌）1110311