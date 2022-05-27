台義跨國爭女案判違憲 最高法院：遺憾但尊重

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（中央社記者林長順、蕭博文台北27日電）台義跨國爭女童案，憲法法庭今天認定最高法院未審酌未成年子女意願違憲，發回最高法院審理。最高法院表示，裁判結果雖感遺憾，但基於體制，尊重憲法法庭職權。

台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子爭取女童監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院今年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益之判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。

最高法院回應指出，對憲法法庭裁判結果雖感遺憾，但基於體制，尊重憲法法庭的職權。

台北地方法院表示，本案一審進行暫時處分裁定審理時，女童僅5歲，一般家事事件考量5歲女童的心智及表達能力意見，並不必然一定會詢問女童的意見，程序並不違法。

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北院指出，況且一審暫時處分主要目的，是讓女童及程序監理人一同回到義大利做成訪視報告，以便將來在酌定親權的裁定中作為審酌子女最佳利益的參考。

北院表示，本案二審裁定時雖女童已經滿7歲，但法官在裁定前已經調閱執行卷，在執行卷中女童已經表明，不想去義大利，兩造對此陳述並無爭執，因此，法官是參酌女童表達的內容，以及卷內各項事證，才決定駁回女童母親的抗告，維持一審裁定。（編輯：張銘坤）1110527