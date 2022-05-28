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首頁 / 社會

雲林西螺某蔬菜集貨場槍響案 3嫌送辦疑行車糾紛

2022/5/28 10:13（5/28 10:51 更新）
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雲林縣警察局西螺分局28日表示，林姓男子24日晚間在西螺鎮某蔬果集貨場涉持槍對空擊發4槍後駕車逃逸，案發後約半小時林男到案。警方26日及27日再拘提2名共犯到案。（西螺警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
雲林縣警察局西螺分局28日表示，林姓男子24日晚間在西螺鎮某蔬果集貨場涉持槍對空擊發4槍後駕車逃逸，案發後約半小時林男到案。警方26日及27日再拘提2名共犯到案。（西螺警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
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（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）雲林西螺某蔬菜集貨場24日晚間槍響，警方當天逮捕1名嫌犯，26、27日再拘提2名共犯。開槍動機疑因行車糾紛結怨，3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

雲林縣警察局西螺分局今天發布新聞稿表示，24日晚間6時許，林姓男子在西螺鎮某蔬果集貨場涉持槍對空擊發4槍後駕車逃逸，案發後約半小時林男到案。

西螺警分局副分局長馬秋景告訴中央社記者，調查發現疑因嫌犯日前與集貨場發生交通事故，心生不滿，持槍前往恐嚇，全案報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，分別於26日及27日再拘提2名共犯到案。

馬秋景表示，針對犯案槍枝警方正持續追查來源，3名嫌犯依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及毀損罪嫌移送雲林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110528

雲林西螺某蔬菜集貨場24日晚間傳出槍響，警方當天逮捕1名嫌犯，26、27日再拘提2名共犯，3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。（西螺警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
雲林西螺某蔬菜集貨場24日晚間傳出槍響，警方當天逮捕1名嫌犯，26、27日再拘提2名共犯，3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。（西螺警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
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