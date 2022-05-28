國中生相約黃蝶翠谷釣魚 1人踩空滑落溺水不治

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高雄市消防局28日中午獲報，在美濃區黃蝶翠谷自然生態園區發生溺水案，隨即出動人、車及船艇馳援，將前往釣魚但不慎踩空滑落溪中溺水的利姓國中生救上岸，緊急送醫，但經搶救後利姓國中生仍宣告不治。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄美濃黃蝶翠谷今天中午發生溺水案，利姓國中生和2名同學前往雙溪橋下釣魚，但不慎踩空滑落溪中，救護人員將他救上岸送醫，但仍於下午3時9分宣告不治。

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高雄市政府消防局下午發布訊息說明，中午近1時獲報美濃區黃蝶翠谷自然生態園區發生溺水案，出動8車11人1艇前往，並將溺水14歲利姓男同學搶救上岸後，進行緊急處置並送往旗山醫院急救。

高雄市政府警察局旗山分局表示，經了解利男和13歲林姓同學、13歲李姓同學前往廣福街雙溪橋下釣魚，但過程中利男不慎踩空滑落溪中失蹤，救護人員下午2時20分在距落水處約30公尺尋獲人，但經急救仍於下午3時9分宣告不治。（編輯：謝雅竹）1110528