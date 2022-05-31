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花蓮男子持刀砍殺兄不治遭送辦 疑金錢糾紛

2022/5/31 10:47（5/31 11:51 更新）
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花蓮市某間酒吧30日深夜發生酒客衝突，警方在路口逮捕逃逸的犯嫌，並起出犯案刀械1把，經查為兄弟疑因金錢糾紛，21歲弟涉持刀砍殺25歲兄不治，全案依刑法殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月31日
花蓮市某間酒吧30日深夜發生酒客衝突，警方在路口逮捕逃逸的犯嫌，並起出犯案刀械1把，經查為兄弟疑因金錢糾紛，21歲弟涉持刀砍殺25歲兄不治，全案依刑法殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月31日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）花蓮市昨天深夜某酒吧發生酒客衝突，警方在路口逮捕逃逸的犯嫌，並起出犯案刀械1把，經查為兄弟疑因金錢糾紛，21歲弟涉持刀砍殺25歲兄不治，全案依殺人罪嫌送辦。

花蓮警分局偵查隊副隊長朱茂昇今天接受媒體聯訪表示，21歲潘姓嫌犯與25歲俞姓男子為兄弟關係，昨天晚間11時許，2人疑因金錢糾紛在某酒吧發生衝突。

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衝突中，潘男涉持刀攻擊俞男，雙方扭打過程中，潘男手部有割傷，俞男手部、頸部多處受傷，帶著傷勢的俞男自行搭乘計程車到醫院，但因傷勢過重急救無效，死因仍待檢察官相驗確認。

警方接獲民眾報案到場後，在花蓮市國聯五路及國聯三路口發現犯案後逃逸的潘嫌，立即依準現行犯逮捕，並起出犯案刀械1把，全案依刑法殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110531

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