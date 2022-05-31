補習班男師冒充女性網路迫少年猥褻 判3年半

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（中央社記者劉世怡台北31日電）擔任補習班老師的翁姓男子被控在網路上假扮女生誘騙威脅15歲男學生，須於雙方視訊時打手槍猥褻得逞，一審判翁男3年半，翁上訴稱有自首應減刑，二審今天駁回，仍判3年半。

一審判決指出，翁姓男子使用女性照片創設臉書（Facebook）帳號後，於民國109年5月間搭訕15歲男學生談及性愛；翁男要求視訊遭拒後，竟利用自己為某補習班老師機會，查到男學生個人資料後威脅對方配合。男學生心生畏懼而於雙方視訊時，打手槍猥褻，翁男偷偷側錄影片。

一審依使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，判翁男3年6月，翁男提起上訴主張，對犯罪事實不爭執，但警方辦案時，根本不知道翁男與男學生為同一補習班師生，請求依自首規定減刑，並宣告緩刑。

二審台灣高等法院今天認定，依警方辦案資料以及證述等，調閱犯嫌所使用帳號IP，循序查獲翁男，本案並無自首適用。

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二審審酌，原審判決量刑有綜合考量，雙方以新台幣60萬元達成和解，翁男也賠償完畢獲得諒解；翁男為一時衝動而涉犯本案，量處7年的法定最低刑度，仍有過重之嫌，已依刑法第59條情堪憫恕規定酌減而判刑3年6月。

二審指出，原審判決並無違誤，駁回上訴，仍判翁男3年6月徒刑，另翁男遭判3年6月徒刑，不符緩刑要件須為2年以下徒刑，不宣告緩刑，全案還可上訴。（編輯：李亨山）1110531