貴子坑涉貪案獲無罪 公務員遭押獲補償21.2萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北31日電）台北市產發局陳姓前股長因貴子坑鄉村俱樂部違建涉貪案，羈押53天後遭起訴，之前獲判無罪確定。陳男聲請刑事補償，高等法院日前判每天4000元，補償21.2萬元。可覆審。

台灣高等法院刑事決定書指出，陳男因貴子坑案件於民國103年3月4日遭逮捕後，士林地檢署聲押，士林地方法院裁定從3月4日起執行羈押，並禁止接見通信，後來因羈押原因消滅，陳男於4月25日獲得釋放，共計遭羈押53天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑事部分，檢方起訴陳男涉犯公務員登載不實及貪污罪部分，一、二審判決有罪，遭最高法院撤銷發回，高院更一審改判無罪，經最高法院駁回上訴，已於今年2月16日無罪確定；陳男以遭羈押53天，聲請刑事補償。

高等法院審酌，陳男曾獲台北市政府優秀青年公務人員的表揚，且遭羈押之際家中有出生不久的幼女須照顧，考量他受羈押處分時的社會身分地位、所受的身體、精神折磨等，判決以每天補償新台幣4000元為適當，決定補償21萬2000元。不服決定，可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。（編輯：張銘坤）1110531