通緝又攜毒飛車遁逃死巷 警開2槍逮捕歸案

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（中央社記者洪學廣屏東3日電）潘姓男子涉毒品案遭通緝，1日晚間遭屏東潮州警分局警網循線盯上，潘嫌察覺開車衝撞員警逃逸。員警追捕連開2槍，最後車子駛入死巷只得束手就擒，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

45歲潘嫌涉有毒品犯行，屏東縣政府警察局潮州分局偵查隊接獲線報，經多月偵查，1日晚間掌握潘嫌出沒地點，4名員警前往查緝，現場埋伏多時發現潘嫌搭乘友人車輛停在路邊，見友人下車伺機執行逮捕行動。

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潘嫌見警方靠近，竟將車門反鎖，從副駕駛座跳至駕駛座發動引擎加速逃逸。帶隊的小隊長李鐵持警棍意圖破窗之際不慎跌倒，造成手肘擦挫傷，另蘇姓隊員見狀持槍朝潘嫌左前車輪連開2槍。

拒捕的潘嫌飛車在潮州鎮市區巷道一路逃竄，經通報線上警網攔截圍捕，將潘嫌車輛逼入永坤路段一處死巷，這才將無路可逃的潘嫌及車內另2女逮捕歸案，車查獲毒品、吸食器、空氣槍等證物。全案訊後除將蘇嫌押送歸案外，另依妨害公務、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例案等罪嫌移送法辦。（編輯：孫承武）1110603