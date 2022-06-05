國道1號楠梓段北向車禍 4人輕傷送醫

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國道1號楠梓段北向5日發生車禍事故，郭姓男子駕小客車撞上護欄後回彈撞擊陳姓男子車輛，造成2車4人輕傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）連假最後一天國道1號楠梓段北向發生車禍事故，郭男駕小客車撞上護欄後回彈撞擊陳男車輛，造成2車4人輕傷。車流一度回堵，所幸警方於1小時內排除事故，恢復全線通車。

國道公路警察局第五公路警察大隊訊息說明，郭姓男子駕駛黑色自小客車北上，今天上午11時19分行經國道1號353.7公里處，車輛不明原因失控，衝撞外側護欄，隨後再彈回內側車道，撞擊21歲陳姓男子駕駛的銀色自小客車。

警方表示，事故共造成4人受傷，2車駕駛分別有頭暈不適等情形，車上2名乘客分受擦挫傷及勒傷，所幸全員皆意識清楚，分送岡山秀傳醫院及岡山劉光雄醫院診治；當事人是否有酒駕情形則待調查。

事故造成郭男所駕黑色自小客車車頭全毀、陳男車輛車頭也嚴重變形，並一度造成現場車流回堵。警方獲報趕到現場，於中午12時3分排除，恢復全線通車。（編輯：謝雅竹）1110605