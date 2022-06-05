男駕特斯拉返家奔喪 欲插隊充電遭拒持BB槍掃射

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）林姓男子因父親過世今天駕駛特斯拉趕回花蓮奔喪，行經宜蘭一處充電站時，要求陳男讓出充電樁遭婉拒，雙方發生口角，林男尾隨在後持BB槍朝車內掃射，警方已通知林男到案說明。

根據臉書（Facebook）社團「爆料公社公開版」影片顯示，林男要求陳男降下車窗後提到「你拍我車是不是，我爸爸已經過世了，我只是跟你讓個位置而已，怎麼樣了嗎？」陳男回應「你敲我車耶，我是不是說我差1分鐘，我有事情阿」。

陳男車內一名女子也提到「等你一下，你好像搞錯什麼重點了」，雙方一陣對話後，陳男提到要報警，林男隨即拿起BB槍往朝陳男車內一陣掃射後加速離去，陳男大喊「好痛喔，報警」。

警方調查，22歲林男因父親過世今天駕駛特斯拉要趕回花蓮奔喪，抵達宜蘭市女中路充電站時，當時25歲陳男的車輛正在充電，林男要求陳男讓出充電樁被婉拒，雙方因而發生口角。

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爭執過後陳男開車離開充電站，林男則尾隨在後且逼車，2車在宜蘭市女中路、陽明六路口爭吵過程中，林男手持BB槍並搖下車窗朝陳男車內射擊，導致陳男頭部、手部及背部受傷，車門也遭毀損，陳男就醫後，中午12時10分至派出所報案。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局表示，警方已調閱監視器影像釐清事發經過，並掌握林男身分通知到案製作筆錄，全案將依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。（編輯：張銘坤）1110605