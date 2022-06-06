不滿索討金錢未果 男子持刀刺死母被起訴

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（中央社記者蘇木春台中6日電）罹患情緒障礙的陳姓男子，今年4月間在台中市的家中，因向母親索討金錢未果，待母親下班準備晚餐之際，持水果刀刺傷母親50多刀造成死亡，檢方偵辦後依殺人罪嫌將陳男起訴。

台中地檢署起訴書指出，39歲陳男與母親62歲葉婦，平時同住在台中市太平區一處社區，陳男曾因罹患情感性精神病（雙向情緒障礙症）致情緒不穩，經常向葉婦索討金錢，如有不從便大聲指責甚至暴力相向。

民國111年4月1日晚間7時多，陳男因先前葉婦多次拒絕給付超額零用金而心生不滿，當晚自廚房取1把家中的水果刀，坐在客廳沙發上等葉婦下班返家。

陳男見葉婦返家後，待她走進廚房準備料理晚餐時，陳男立即從後方持水果刀，朝葉婦頸部、胸口刺進數刀，葉婦見陳男失去理智逃往客廳，陳男持續持刀刺50多刀，造成葉婦倒下休克死亡。

陳男犯案後在沙發休息至隔日上午，自行清理身上的血跡返回臥室就寢。陳男的姐姐陳女，在接獲葉婦的同事通知，得知葉婦未前往上班認為有異，委託社區經理請鎖匠入屋查看，便發現葉婦倒臥血泊中已明顯死亡。

案經社區管理員報案後，台中市警察局太平分局到場偵辦，將仍在房內的陳男依現行犯逮捕，並在廚房查扣作案用的水果刀。

台中地檢署檢察官偵辦後，依證人證詞、相驗報告、現場照片與查扣證物等證據，依殺人罪嫌將陳男起訴。（編輯：謝雅竹）1110606