簽證放水、財產不明 前駐越秘書判8年8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北7日電）前駐越南代表處秘書蕭裕文被控核發學生簽證時放水圖利仲介，更二審依圖利罪、財產來源不明罪，判處蕭裕文有期徒刑8年8月、褫奪公權4年。案經最高法院駁回上訴定讞。

台北地方檢察署起訴指出，蕭裕文於民國99年1月至102年1月止，擔任外交部駐越南代表處秘書，涉嫌勾結越南當地仲介曹保麟（一審判刑2年，得易科罰金確定），在核發學生簽證時放水。

此外，蕭裕文未使用薪資存款情形下，於涉嫌圖利犯罪時起的3年內，仍支付高額租金、頻繁購入LV皮件，還存入、結售美元，財產增加與收入顯不相當。

一審台北地方法院判蕭裕文12年徒刑、褫奪公權5年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定蕭裕文構成貪污圖利27罪、財產來源不明罪，應執行10年徒刑、褫奪公權5年。

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案經蕭裕文上訴，最高法院兩度發回更審；高院更一審改判8年10月、褫奪公權4年；更二審則認定，蕭裕文在27件簽證申請案放水，另有20個LV皮件、租金、美元等不明財產，總價為4萬餘美元、4億4446萬餘越南幣。

更二審依圖利、財產來源不明罪判處蕭裕文8年8月、褫奪公權4年，LV皮件等不明財產視為犯罪所得，宣告沒收。最高法院日前駁回蕭裕文上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1110607