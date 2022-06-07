更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5歲男童患MIS-C高燒7天 北醫：出院後建議持續追蹤1至2年
首頁 / 社會

涉公開陳沂手機號碼 雞排妹鄭家純遭起訴

2022/6/7 18:16（6/7 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「雞排妹」鄭家純（圖）被控公布網紅陳沂手機號碼。案經陳沂提告，台北地檢署7日依違反個人資料保護法起訴鄭家純。（中央社檔案照片）
「雞排妹」鄭家純（圖）被控公布網紅陳沂手機號碼。案經陳沂提告，台北地檢署7日依違反個人資料保護法起訴鄭家純。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北7日電）「雞排妹」鄭家純被控於臉書以張貼顏色代碼等方式，公布網紅陳沂手機號碼。案經陳沂提告，台北地檢署今天依違反個人資料保護法起訴鄭家純。

全案起於去年5月9日凌晨，鄭家純、陳沂凌晨直播，鄭家純於直播中念出「0955」；陳沂質疑鄭家純要公布手機號碼，表示在她的反對之下，此舉就是違反個資法。

北檢調查，鄭家純去年5月9日下午連續在臉書發文，第一篇文章提及與陳沂直播之事，並指當她念出0955，陳沂就開始崩潰亂叫；第二篇文章則寫到，「我猜想她現在的氣場會是這色吧」，並附上咖啡色塊及6個阿拉伯數字組成的顏色代碼。

陳沂不滿事後收到騷擾電話與訊息，進而對鄭家純提告；鄭家純則向檢察官坦承發表文章的客觀事實，但否認公布陳沂手機號碼。

檢察官認為，綜觀2篇文章的發表時間與內容，網友即可拼湊出陳沂的手機號碼，甚至有網友藉此搜尋到陳沂的通訊軟體帳號，認定鄭家純違反個人資料保護法，今天提起公訴。（編輯：方沛清）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族