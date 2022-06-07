涉公開陳沂手機號碼 雞排妹鄭家純遭起訴

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「雞排妹」鄭家純（圖）被控公布網紅陳沂手機號碼。案經陳沂提告，台北地檢署7日依違反個人資料保護法起訴鄭家純。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北7日電）「雞排妹」鄭家純被控於臉書以張貼顏色代碼等方式，公布網紅陳沂手機號碼。案經陳沂提告，台北地檢署今天依違反個人資料保護法起訴鄭家純。

全案起於去年5月9日凌晨，鄭家純、陳沂凌晨直播，鄭家純於直播中念出「0955」；陳沂質疑鄭家純要公布手機號碼，表示在她的反對之下，此舉就是違反個資法。

北檢調查，鄭家純去年5月9日下午連續在臉書發文，第一篇文章提及與陳沂直播之事，並指當她念出0955，陳沂就開始崩潰亂叫；第二篇文章則寫到，「我猜想她現在的氣場會是這色吧」，並附上咖啡色塊及6個阿拉伯數字組成的顏色代碼。

陳沂不滿事後收到騷擾電話與訊息，進而對鄭家純提告；鄭家純則向檢察官坦承發表文章的客觀事實，但否認公布陳沂手機號碼。

檢察官認為，綜觀2篇文章的發表時間與內容，網友即可拼湊出陳沂的手機號碼，甚至有網友藉此搜尋到陳沂的通訊軟體帳號，認定鄭家純違反個人資料保護法，今天提起公訴。（編輯：方沛清）1110607