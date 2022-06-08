男酒後爭執打死友棄屍 連偷汽機車逃亡遭逮判刑

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）松姓男子酒後因陪酒女子問題而打死莊男並棄屍山區，偷車逃亡，最後在屏東落網，檢方依傷害致死等罪嫌起訴，南投地院依傷害致死、棄屍等判決應執刑8年，另8次竊盜罪應執刑1年6月，全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，松男等人去年8月1日晚間前往南投縣埔里鎮一家有女陪侍會所飲酒唱歌，松男與莊姓男子因酒女問題起口角，松男徒手毆打酒醉的莊男頭部、臉部，導致顱內損傷死亡。

松男見狀，要求還不知莊男已死亡的錢姓友人協助將莊男搬上莊男的汽車，再駕車前往仁愛鄉。松男途中起意棄屍，要求錢男參與但遭拒絕，最後松男獨自駕車到埔里鎮某處山區，隔天凌晨將屍體丟下山崖，再將車駛往南投市，休息到當天晚間後棄車逃逸。

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松男逃亡時，偷竊機車逃往花蓮縣，又在花蓮偷機車騎往鳳林火車站棄置，轉搭火車至玉里，再偷汽車開往台東縣海濱公園並棄置，轉乘火車至屏東縣枋寮火車站，又在屏東市偷機車，最後入住屏東縣潮州鎮一家旅社，逃亡期間另竊取其他財物，南投警方去年8月17日前往旅社逮捕松男。

松男逃亡期間陸續偷竊汽、機車代步，8次竊盜罪遭判應執行有期徒刑1年6月，可易科罰金；另外，毀壞安全設備竊盜罪、傷害致人於死罪、遺棄屍體罪遭判應執行有期徒刑8年，全案可上訴。（編輯：唐聲揚）1110608