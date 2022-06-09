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台南歸仁圓環槍擊案1死1傷 檢警拘提4人到案

2022/6/9 16:33（6/9 16:42 更新）
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台南洪姓男子及吳姓男子9日凌晨飲酒起口角，各自掏槍向對方射擊，共開了至少34槍。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月9日
台南洪姓男子及吳姓男子9日凌晨飲酒起口角，各自掏槍向對方射擊，共開了至少34槍。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月9日
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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南洪男及吳男今天凌晨飲酒起口角，兩人相約在歸仁圓環談判時爆發槍擊，現場至少開了34槍，洪男送醫不治，吳男還在急救，台南檢警已拘提4名男子到案，深入追查中。

台南地檢署發言人林仲斌今天下午告訴中央社記者，檢方已完成死者洪男的相驗，初步發現洪男左胸有2處彈孔，左上臂有1處彈孔，右手腕有子彈擦傷痕跡，確切死因有待解剖鑑定。

林仲斌表示，南檢已指揮台南市警局拘提4名涉案男子到案，將對此案深入追查釐清。

53歲洪男及36歲吳男今天凌晨在台南市區飲酒時發生口角，兩人相約凌晨4時許在歸仁圓環談判，洪男和吳男都搭乘友人的自小客車前往現場。

洪男和吳男一見面再度爭執，各自掏槍向對方射擊，兩人都中彈倒下；洪男被送往永康奇美醫院急救不治死亡；吳男也中槍，被送到成大醫院急救中。

警方初步調查，現場至少開了34槍，警方也在洪男座車找到1把改造手槍，吳男作案槍枝還在搜尋中。（編輯：張芷瑄）1110609

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