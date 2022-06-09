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外媒指港人難定居台灣 陸委會：制度非「一刀切」否准多因假投資
首頁 / 社會

新北警拘提竊嫌遭衝撞 開3槍未能制止循線逮捕

2022/6/9 14:40（6/9 15:16 更新）
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新北市土城警分局9日表示，8日晚間在桃園市拘提曾姓竊盜嫌疑人時，遭曾嫌駕車衝撞，警方開3槍喝止仍遭逃逸；9日凌晨警方沿曾嫌逃逸路線查緝，在三峽區逮捕歸案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月9日
新北市土城警分局9日表示，8日晚間在桃園市拘提曾姓竊盜嫌疑人時，遭曾嫌駕車衝撞，警方開3槍喝止仍遭逃逸；9日凌晨警方沿曾嫌逃逸路線查緝，在三峽區逮捕歸案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月9日
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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市土城警分局今天表示，昨晚在桃園市拘提曾姓竊盜嫌疑人時，遭曾嫌駕車衝撞，警方開3槍喝止仍遭逃逸；今天凌晨在三峽區追捕到案，依竊盜、妨害公務等罪嫌，解送檢方。

土城警分局今天表示，偵查隊與土城派出所等幹員，8日深夜10時40分前往桃園市桃園區復興路一處停車場，拘提曾姓竊嫌時，遭曾嫌駕駛轎車不斷衝撞員警；員警破窗喝令停車未果，遂朝轎車左前車輪開3槍。

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警方說，曾嫌開車衝撞並撞壞停車場柵攔後，朝桃園龜山區方向逃逸；現場有4輛民眾車輛遭曾嫌衝撞毀損，由警方協助車主處理事故。

警方說，曾嫌曾在新北破壞娃娃機店兌幣機，將現金取走。今天沿曾嫌逃逸路線查緝，凌晨0時30分在新北市三峽區和平路，順利將曾嫌逮捕歸案，於車內找到安非他命及吸食器；全案依竊盜、妨害公務、毒品危害防制條例及毀損等案，解送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1110609

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