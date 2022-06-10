高雄岡山透天厝大火 8旬翁燙傷1婦燒成焦屍

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高雄市岡山區民族路一間透天4樓住宅10日清晨發生火警，消防隊員約在30分鐘撲滅火勢，在3樓救出一名年約80歲老翁，並在清理火場時發現一具76歲女性遺體。（高雄市消防局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄岡山一間透天民宅今天清晨發生火警，火煙從2樓不停竄出，消防人員在3樓救出一名年約80歲老翁，手腳有燒燙傷送醫。但清理火場時在2樓發現一具76歲女性焦屍。

高雄市政府消防局發布訊息說明，岡山區民族路一間透天4樓住宅清晨6時許發生火警，出動14車31人前往搶救，消防人員到達時發現2樓有火煙冒出，立即佈署水線搶救，同時進入屋內在3樓救出1名年約80歲老翁，火勢約30分鐘撲滅。

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消防人員經檢視老翁傷勢，發現手腳1到2度燒燙傷，目前已送醫觀察治療。不料後續清理火場時，又在2樓發現1具76歲女性焦屍，詳細起火原因仍待釐清中。

消防局呼籲，建築物勿堆積過多雜物，避免火災時容易延燒，也應保持樓梯間通暢。同時注意用火用電安全，裝設住宅用火災警報器，在火災發生時發揮成功示警效果，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。（編輯：謝雅竹）1110610