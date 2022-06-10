文化部前司長朱瑞皓收回扣 判刑7年10月定讞

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（中央社記者蕭博文台北10日電）文化部前司長朱瑞皓涉嫌在傳統藝術中心副主任任內收受回扣180萬元，一、二審均判刑7年10月，褫奪公權5年，案經最高法院駁回朱瑞皓的上訴，全案定讞。

歷審判決書指出，朱瑞皓自民國107年7月起擔任國立傳統藝術中心副主任，因資金出現缺口，透過白手套尋找合作廠商，並洩漏採購案內部文件，於評選時護航，使合作業者得標。

朱瑞皓經由「台灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程」、「台灣音樂館專屬之五樓琴房設備裝設工程統包案」，向業者收受2筆回扣共新台幣180萬元。

一審台北地方法院認為，朱瑞皓坦承犯行並自動繳交全部犯罪所得，依法減輕其刑，就2次收受回扣，依貪污治罪條例的經辦公用工程收取回扣罪各判刑6年8月、6年，應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年，並沒收180萬元犯罪所得。

案經朱瑞皓上訴，二審由台灣高等法院審理。朱瑞皓表示因債務壓力而一時失慮，家中尚有稚子及高齡母親需扶養，請求從輕量刑並宣告緩刑。

二審認為，朱瑞皓案發時公職穩定，年收入達150萬元，竟貪圖不法財物，主動洽談回扣，甚至在業者得標後馬上收取，實在沒有足以引起一般人同情的情形，無法再減輕其刑，駁回朱瑞皓的上訴，維持一審罪刑。

朱瑞皓提起上訴，但最高法院認為，二審判決並無違背法令，昨天予以駁回定讞。（編輯：李錫璋）1110610