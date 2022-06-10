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衛生局口頭通知確診者居家隔離 法院裁定無效

2022/6/10 12:10（6/10 13:03 更新）
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劉姓男子4月間確診，台北市衛生局僅口頭通知居家隔離，未補發居家隔離通知書，劉男認為剝奪人身自由，聲請提審。北院認定口頭通知居隔的行政命令無效。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
劉姓男子4月間確診，台北市衛生局僅口頭通知居家隔離，未補發居家隔離通知書，劉男認為剝奪人身自由，聲請提審。北院認定口頭通知居隔的行政命令無效。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林長順台北10日電）劉姓男子今年4月間確診，台北市衛生局僅口頭通知居家隔離，未補發居家隔離通知書，劉男認為剝奪人身自由，聲請提審。北院雖裁定駁回，但認定口頭通知居隔的行政命令無效。

劉男指出，他於4月17日因直接接觸確診者，台北市衛生局核發個案接觸者居家隔離通知書，強制他居家隔離到4月23日。他隨後於4月19日PCR陽性確診，多次要求衛生局補發確診者居家隔離通知書，但衛生局未回應且繼續要求他居家隔離。

劉男認為，衛生局欠缺正當法律程序，不僅牴觸憲法第8條第1項的規範，也違背司法院釋字第384、588、636、708號解釋意旨，以及違反公民與政治權利公約保障人身自由規定，因此向台北地方法院聲請提審。

北市衛生局表示，因為政府系統當時還在轉換，以電話告知劉男居家隔離待10天才能出來。這段期間會上電子圍籬，一人一室不得外出。另系統正式上線後，會盡快以手機簡訊形式補發電子通知書。

北院審理後指出，近來國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者與日俱增，主管機關為因應疫情發展，持續修訂調整確診個案居家照護管理指引內容，然而對確診者而言，可能無法知悉目前最新隔離期間及應遵守事項等情形。

北院表示，主管機關更應以書面或電子簡訊等其他形式，明確告知確診者隔離期間及應遵守事項，使確診者有所適從。

北院認為，衛生局僅以口頭方式對劉男所為的居家隔離行政處分，未以書面或其他方式使劉男知悉隔離期間以及應遵守事項，其瑕疵已達到重大及明顯的程度，應屬無效。衛生局對劉男所為口頭告知繼續隔離的行政處分，自始不生效力。

不過，北院指出，劉男因個案接觸者居家隔離通知書所載隔離期間僅至4月23日，劉男於4月24日聲請提審，其人身自由並未受到拘束，難認有逮捕、拘禁的事實，依提審法規定，裁定駁回。全案可抗告。（編輯：李錫璋）1110610

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