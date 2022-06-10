營建廢土南運嘉義警半途攔查 4聯結車司機送辦

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嘉義縣布袋警分局員警9日凌晨在台61線布袋第二匝道口攔查4輛載建築廢棄土的聯結車，發現林姓等4名駕駛未領有公民營清除處理許可證，詢後將4人依法送辦。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣布袋警分局員警昨晨在台61線布袋第二匝道口攔查4輛聯結車，發現載運大量營建廢土，4名司機無相關許可證，供稱營建廢土是新北某工地所有要載往台南處理，4人送辦。

布袋警分局今天發布新聞稿表示，昨天凌晨3時40分在台61線西部濱海快速公路布袋第二匝道口攔查到4輛載運建築廢棄土的聯結車，立即通報環保局派員稽查，發現林姓等4名駕駛未領有公民營廢棄物清除處理許可證，涉嫌私自載運營建廢棄物。

布袋警分局長黃世德告訴中央社記者，林姓司機等人坦承廢棄建築物是新北市土城區某處工地所有，要載往台南市處理。警詢後，警方將4人依違反廢棄物清理法等相關規定，移送嘉義地檢署偵辦。

黃世德表示，嘉義縣沿海地區位處偏僻，易遭不肖業者、民眾棄置廢棄物，警方目前會同環保單位日夜查緝，守護環境。（編輯：戴光育）1110610