球星張伯維酒駕挨罰 戒酒一年現身警局認真洗車

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PLG鋼鐵人隊球星張伯維因酒駕撞車遭禁賽，聯盟也要求進行最少300小時的公益勞動服務。他近日到派出所協助清洗警車，態度認真受員警讚賞。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）PLG鋼鐵人隊球星張伯維因酒駕撞車遭禁賽，並要求執行公益勞動服務。張伯維近日到派出所協助清洗警車，態度認真受員警讚賞。他表示對酒駕感到懊悔，並已戒酒，一年來滴酒不沾。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄鋼鐵人隊球星31歲球星張伯維去年因酒駕撞車，遭依公共危險罪送辦，並遭球團禁賽一年、扣除2/3薪水；聯盟也決定於2021至2022年球季禁賽觀察，罰款50萬元，並要求進行最少300小時的公益勞動服務。

張伯維10日下午2時現身高雄市政府警察局楠梓警分局加昌派出所，協助清警備車輛。190公分高的張伯維彎起高壯的身軀專注的擦拭警車，仔細為人民保母的交通工具打上泡沫、沖水、擦乾，動作毫不拖泥帶水，將原本布滿灰塵的警車洗的清潔光亮，連一旁的員警都讚賞他毫不馬虎的態度。

加昌派出所長涂明宗今天表示，張伯維雖是運動員，但在服務與清洗警車的過程中可充分感受到他的細心與專注，警察同仁也樂於駕駛乾淨的警車出勤，非常肯定張伯維勇於面對錯誤、積極悔改的精神。

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張伯維今天也透過球團表示，警車是警察的門面，所以自己洗車的時候特別認真、特別用力，比自己洗車還要用心。自己到警局的時候也看到，警察真的非常辛苦，也有警察邀約自己一起打球，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一直沒有約成。

張伯維說，對酒駕一事感到懊悔，自己也已經戒酒，事發至今近一年來一滴酒都沒有碰，若再有在外面喝酒，也一定會找代駕，絕不酒駕。（編輯：黃世雅）1110613