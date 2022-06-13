投資糾紛32歲男遭擄凌虐致死 1人聲押獲准

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）盧姓男子疑與鄒姓男子有土地投資糾紛，11日凌晨在台中住處遭鄒男等6人擄走，在南投縣水里鄉一處鐵皮屋遭凌虐昏迷，鄒男等人將他送醫急救不治，其中3人遭聲押但僅鄒男獲准。

台中地檢署今天表示，32歲盧姓男子先前向26歲鄒姓男子等人集資投資土地，但因獲利不如預期，盧男未退還本金，引發鄒男和其他投資者不滿。11日凌晨2時許，鄒男等6人到盧男租屋處前等待，盧男返家後，一行人進入屋內談判。

期間雙方引發爭執，鄒男夥同另5人將盧男強押上車。鄒男、陳男、林男將盧男載往南投縣水里鄉一處鐵皮屋內拘禁，並以鐵條、球棒凌虐。11日下午，鄒男等人發現盧男昏迷，趕緊將他送往台中市澄清醫院，盧男到院前已無生命跡象，急救後不治。

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警方陸續逮捕鄒男等6人，訊後依照傷害致死、妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢方複訊後，鄒男、陳男、林男涉嫌聚眾鬥毆、侵入住宅、傷害致死等罪嫌，向法院聲請羈押，而傷害致死為7年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，鄒男裁定羈押，另陳男、林男無保請回，檢方將提抗告。黃男等3人依侵入住宅、妨害自由等罪嫌，分別以新台幣6萬至10萬元不等金額交保。（編輯：陳仁華）1110613