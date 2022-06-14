國3通霄段連續追撞事故 2自小客駕駛送醫

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國道3號北上147公里通霄路段14日發生連續追撞事故，一輛自小客車於內側車道先追撞前方工程緩撞車，彈往中線車道後又遭另一輛小客車追撞，3方駕駛酒測值均為0，將進一步調查釐清肇事原因和責任歸屬。（國道警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）國3北上147公里通霄路段今天發生連續追撞事故，一輛自小客車於內側車道先追撞前方進行更換防眩板的工程車緩撞車，彈往中線車道又遭另一輛小客車追撞，2車駕駛受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，上午10時35分接獲通報，國道3號北上147.1公里發生車禍事故，隨即派遣苑裡、通霄分隊人車前往，抵達事故地點發現一輛國道工程車緩撞車遭追撞，2部自小客車車體扭曲變形，2名駕駛自行脫困，意識皆清楚，但皆感到胸悶需要氧氣，緊急送往通霄光田醫院救治。

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國道警察局第2大隊後龍分隊長楊宗哲接受媒體聯訪表示，當時國道工程車在內線車道進行防眩板更換工程，一輛白色自小客車疑似未注意前方路況，先撞上工程緩撞車隨即彈往中線車道，又被另外一輛藍色自小客車追撞，造成2人受傷，所幸無生命危險。

國道警方指出，3方駕駛經過酒測，酒測值均為0，事故現場於11時20分完全排除，將進一步調查釐清肇事原因和責任歸屬。（編輯：李錫璋）1110614