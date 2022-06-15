詐騙集團冒名謝金河假投資行騙 刑事局受理3案

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文說，又有女民眾遭冒其名的詐騙集團LINE群組行騙，呼籲大家勿受騙。刑事局今天表示，目前已有3名被害人報案，正積極偵辦中。

「這是不能被容忍的詐騙案件」，謝金河昨天在臉書發文表示，自己剛進辦公室就看到桌上有封來自桃園中壢的信件，被害的家庭主婦在信中說她加入謝金河的LINE群組，並跟從指示投資黃金交易，起初獲利有順利出金，隨後便再參加其投資理財課程，不料後來需錢周轉、出金，卻遭各種藉口拖延，甚至被斷訊。

謝金河說，來信的被害者還指出「曾韋菁」是自己的助理，也是她的投資聯繫窗口，但自己根本不認識此人，且身邊秘書也不姓曾，顯然是冒牌者，同時自己近年從未推薦投資黃金，如今只好請求刑事局協助偵辦。

他指出，LINE詐騙手法不斷翻新，許多非法分子也冒用其名或偽稱門下弟子行騙，自己這1年多來不斷刊登啓事，也在電視節目上大聲疾呼，呼籲大家提高警覺、不要因此受騙，即便刑事局長和警政署長都曾來訪視，但LINE和臉書詐騙仍然不絕。

謝金河再次強調，自己一輩子從未代人操作股票或代人投資，也不會使用LINE群組拉客，所有稱其名的LINE群組、臉書廣告，全部都是假的。

對此，刑事局今天也透過新聞稿表示，針對相關冒用案件，已陸續有被害人報案，警方已受理並積極偵辦中。

據了解，目前已知有3名被害者向警方報案，總財損金額約新台幣1193萬元，但不含上述被害的家庭主婦在內，其中單一被害金額最高者，為新北市1名民眾、財損700萬元。

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刑事局呼籲，近年假投資詐騙案頻傳，冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法屢見不鮮，警政署已針對這類詐騙手法積極偵辦中，並廣為宣導防制觀念。

但警政署在向LINE等通訊軟體業者交涉時，刑事局說，常遭業者以適用公司設立當地國法律規定等理由，拒絕配合下架或停權等措施，使得這類假投資詐騙帳號或群組難以即時遏止，避免其他民眾被害，後續警政署將持續結合跨部會反詐騙平台機制，積極推動相關防制作為。（編輯：張銘坤）1110615