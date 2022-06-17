更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手
運動

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新竹輪胎行火警釀8死 二兒子點燃衛生紙縱火

2022/6/17 15:37（6/17 15:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市東大路一間輪胎行15日深夜發生火警，導致屋內4大人、4小孩葬生火窟。圖為檢警16日前往勘驗，釐清案情。（中央社檔案照片）
新竹市東大路一間輪胎行15日深夜發生火警，導致屋內4大人、4小孩葬生火窟。圖為檢警16日前往勘驗，釐清案情。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市東大路一段「正義輪胎行」火警釀8死，縱火的陳彥翔目前仍在加護病房治療，屋主昨晚到警局製作筆錄還原事發經過，供稱陳嫌灑汽油後點燃衛生紙引發火勢。

新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日晚間發生火警，4大人、4小孩葬身火海，起火原因竟為屋主的二兒子陳彥翔與家人吵架後，憤而買汽油潑灑縱火。

陳姓屋主昨晚到警局製作筆錄，他向警方表示，陳彥翔當晚買了汽油返回家中，在室內一樓潑灑汽油，他們兩人持續口角，陳彥翔盛怒下以打火機點燃衛生紙後，丟在地上，瞬間引發大火。

陳姓屋主供稱，當時火勢延燒很快，屋內的大人們見狀衝上2樓救小孩，但就再也沒有下來，4名大人、4名小孩就這樣葬身火海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屋主供稱，他曾打算準備新台幣50萬元讓陳彥翔搬出去住，但陳彥翔卻一直希望能將輪胎行賣掉。由於陳彥翔欠下不少銀行貸款，案發前屋主有指責兒子亂借錢，陳彥翔竟情緒失控縱火燒家。

由於目前涉嫌縱火的陳彥翔因被燒燙傷和嗆傷，目前仍在醫院加護病房插管治療，雖然意識清楚，但還無法製作筆錄，仍有部分疑點尚待釐清，全案警方朝殺人和公共危險罪偵辦。（編輯：李錫璋）1110617

圖為15日警消將火勢撲滅，全面搜救。（中央社檔案照片）
圖為15日警消將火勢撲滅，全面搜救。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
坊間火場避難觀念錯誤多 逃生6要訣你必須知道竹市輪胎行遭縱火釀8死 里長：一家人平時和睦新竹市輪胎行火災釀8死 建物有危險將拆除竹市縱火釀8死案 犯保協會全力援助倖存屋主新竹輪胎行火災8死 二兒子縱火疑不滿父親想留店面給哥哥
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族